БАТЕ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 28-річного українця. Умови контракту не розголошуються.

Дебелко офіційно покинув солігорський Шахтар Григорчука

Юсов є вихованцем запорізького Металурга, а в чемпіонаті Білорусі виступає вже 4 роки. Його попереднім клубом була Іслоч. У поточному сезоні нападник провів 18 матчів, відзначився 4 голами та 2 асистами.

Додамо, що БАТЕ є головним конкурентом солігорського Шахтаря у боротьбі за чемпіонство. Після 16 турів команда Григорчука випереджає борисовців лише на очко, але має два матчі у запасі.

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