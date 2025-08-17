Микола Ковталюк забив свій перший м'яч за румунський Ботошані в матчі проти Клужа.

Чемпіонат Румунії, 6-й тур

Клуж – Ботошані – 3:3

Голи: Емельяху, 19, Кордя, 42, Кореніца, 79 – Ковталюк, 36, Шута, 54, Майлат, 82

Український форвард Микола Ковталюк допоміг Ботошані врятувати нічию проти Клужа. 30-річний нападник попри травму голови залишився на полі та зробив рахунок 1:1 на 36 хвилині матчу, замкнувши простріл партнера. Це перший Ковталюка за румунську команду після переходу цього літа.

До цього Ковталюк грав за Колос, Ворсклу, але ім'я собі зробив саме у закордонних командах, погравши чимало років в грузинському чемпіонаті, а також Казахстані.

