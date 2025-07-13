Український форвард офіційно став гравцем Валенсії
13 липня 09:30 - Читати іншою мовою
Нападник Ярослав Бойко змінив команду в Іспанії.
Український форвард Ярослав Бойко став гравцем Валенсії, повідомляє прес-служба Академії "кажанів".
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18-річний футболіст виступатиме за Juvenil A – команду Валенсії U-19. Деталі угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, контракт розрахований до 30 червня 2027 року.
До слова, попереднім клубом Бойка був місцевий Бенідорм.
Нагадаємо, у сезоні 2023/24 кольори Валенсії захищав ще один український форвард Роман Яремчук.
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