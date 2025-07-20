30-річний українець веде перемовини з румунським Ботошані, повідомляє ТаТоТаке.

Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера, на якого полювало Динамо

Після розірвання контракту з Колосом Ковталюк залишився в статусі вільного агента. 30-річний нападник приєднався до ковалівців взимку 2025-го, підписавши угоду на один сезон. Після зміни тренера і невтішних результатів гравця (1 гол і 1 асист у 18-ти матчах) сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

Нагадаємо, Ковталюк – вихованець львівського футболу. Розпочинав у Карпатах у 2012 році. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Полтаву, київський Арсенал та Ворсклу. Виступав також за словацький Земплін, грузинські Колхеті-1913, Динамо Тбілісі та Ділу, корейський Анян, казахські Акжайик і карагандинський Шахтар.

До слова, Ботошані у чемпіонаті Румунії минулого сезону фінішував на 6-й позиції.

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