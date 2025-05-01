Український форвард Євген Філіпчук, який раніше виступав за Шарлоттенбур U-19, влітку може приєднатися до берлінської Вікторії, повідомляє Legioners.ua.

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За інформацією джерела, наставник команди U-18 серйозно розглядає можливість підписання гравця.

До слова, Філіпчук нещодавно відновився після травми стегна, яка залишила його поза полем на три місяці. У поточному сезоні українець відіграв за Шарлоттенбург 14 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, головна команда Вікторії нині виступає у Регіональній лізі Німеччини (Північний Схід) і після 31-го туру йде у турнірній таблиці на 16-й сходинці (30 очок).

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