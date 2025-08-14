У четвер, 14 серпня, відбулись матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Астана (Казахстан) – Лозанна (Швейцарія) – 0:2 (перша гра – 1:3)

Голи: Леквейрі, 48, Діакіте, 66

Вилучення: Ебонг, 86 (Астана, друга жовта картка)

Арарат-Вірменія (Вірменія) – Спарта Прага (Чехія) – 1:2 (перша гра – 1:4)

Голи: Баланта, 31 (п.) – Ррахмані, 23, Краснікі, 90+2

Вилучення: Кейруш, 87 (Арарат-Вірменія, червона картка)

Сабах (Азербайджан) – Левскі Софія (Болгарія) – 0:2 (перша гра – 0:1)

Голи: Кірілов, 40, Сула, 87

Дьйор (Угорщина) – АІК (Швеція) – 2:0 (перша гра – 1:2)

Голи: Гаврич, 34, Чонгвай, 60 (аг.)

Нереалізований пенальті: Салетрос, 51 (АІК)

Омонія Нікосія (Кіпр) – Араз-Нахчиван (Азербайджан) – 5:0 (перша гра – 4:0)

Голи: Семедо, 9, Йоветіч, 23, Евандру, 30, 45+4, Мусяловскі, 79

Хаммарбю (Швеція) – Русенборг (Норвегія) – 0:1 (перша гра – 0:0)

Гол: Ісламовіч, 59

Шериф (Молдова) – Андерлехт (Бельгія) – 1:1 (перша гра – 0:3)

Голи: Одеде, 81 – Саліба, 72

Нереалізований пенальті: Струйкенс, 38 (Андерлехт)

Левадія (Естонія) – Діфферданж (Люксембург) – 1:3 (перша гра – 3:2)

Голи: Тамбеду, 92 – Бух, 89, 105+1, Хаджі, 119 (п.)

Вилучення: Іборо, 107 (Левадія, друга жовта картка)

Астана на своєму полі вдруге програла Лозанні. Перша гра завершилась перемогою швейцарців у два голи, однак казахи сподівались відновити статус-кво. На жаль, забити бодай один м'яч не вдалось – натомість гості у другому таймі зуміли двічі розписатись у воротах суперника і пройти далі.

Празька Спарта на виїзді дотисла Арарат. Після розгрому у першому матчі з рахунком 4:1 чехи могли особливо не хвилюватись, однак дали бій вірменам, у доданий час вирвавши перемогу.

Азербайджанський Сабах після мінімальної поразки у гостях болгарському Левскі не зміг реабілітуватись перед власними вболівальниками і зазнав повторного фіаско, пропустивши двічі.

Дьйор на своєму полі взяв реванш за поразку від АІКа у першому матчі. В середині першого тайму угорці вийшли вперед. По перерві шведи мали зрівнювати, але Салетрос не зумів реалізувати пенальті. Зовсім скоро АІК таки забив, але у свої ворота. Дьйор втримав перемогу і за підсумками двох матчів – 3:2 – пройшов у наступне коло змагань. Вже у доданий час у складі угорців вийшов український нападник Олександр Піщур.

Араз-Нахчиван вдруге потрапив під каток кіпрської Омонії. Команда з Нікосії після розгромної перемоги на виїзді 4:0 перевершила результат першого матчу, відвантаживши у ворота азербайджанців 5 сухих голів (дублем відзначився Евандру).

У скандинавській дуелі Русенборг на виїзді дотис Хаммарбю. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, забитий норвежцями на початку другого тайму. Цей м'яч виявився єдиним забитим у двох матчах, тож шведи припиняють свої виступи у єврокубках.

Шериф розійшовся миром з Андерлехтом. Бельгійці вдома здобули переконливу перемогу 3:0, тож до Молдови їхали з хорошим настроєм. Його дещо підпсув Струйкенс, який наприкінці першого тайму не зумів реалізувати пенальті, пробивши вище воріт. За партнера реабілітувався Саліба на екваторі другої сорокап'ятихвилинки. Шериф таки зумів потішити своїх уболівальників забитим голом, однак для загального успіху цього виявилось замало.

Левадія після бойової перемоги на виїзді над Діфферданжем з рахунком 3:2 тримала свої ворота на замку у матчі-відповіді до останньої хвилини, однак примудрилась пропустити. Люксембуржці у доданий час зуміли вийти вперед, а за мить представник Левадії заробив другу жовту картку і залишив команду у меншості. На останній хвилині другого овертайму Діфферданж з пенальті остаточно добив своїх візаві. 5:4 за сумою двох матчів – далі йде Люксембург.

