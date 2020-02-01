Український форвард дебютував у чемпіонаті Ірану

Нападник Шахр Ходра Мирослав Славов провів свій перший матч у складі нового клубу.

Мирослав Славов з'явився на полі на 80 хвилині, однак не зміг відзначитись результативними діями. Зазначимо, що українець вийшов на заміну за рахунку 2:1, а Шахр Ходро в підсумку святкував перемогу з рахунком 3:1.

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"Дебют вийшов непоганим – команда перемогла. Правда, на жаль, я поки відзначився лише гарною зачіскою. Однак я ще набираю форму, як уже говорив, довго був без ігрової практики. Сподіваюся, голи вже скоро прийдуть", – поділився Славов у коментарі Footboom.

До слова, Славов донедавна виступав за латвійську Ригу, з якою розірвав контракт за взаємною згодою. В чемпіонаті України він захищав кольори донецького Металурга у сезоні 2011/12.

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