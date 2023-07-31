Українець близький до підписання контракту зі Суонсі, стверджує Zorya Londonsk. Місцеві інсайдери додають, що це буде постійний перехід, а не оренда.

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2 роки тому Кухаревич перейшов з Руха в Труа за 300 тисяч євро (дані Transfermarkt). Французький клуб не дав шансу молодому нападнику, постійно роздаючи його в оренди (Льовен, Хібернінан). У минулому розіграші чемпіонату Шотландії 22-річний українець відіграв 15 матчів, у яких оформив 5 голів та один асист.

Додамо, що Суонсі виступає на рівні англійського Чемпіоншипу. Попередню кампанію валлійські "лебеді" завершили на десятій сходинці, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.

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