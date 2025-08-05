Український воротар офіційно перебрався до учасника ЛЧ після відходу з Байєра
13:28 - Читати іншою мовою
Колишній голкіпер Байєра U-19 Олександр Петренко перейшов у празьку Славію.
Славія Прага офіційно оголосила про підписання Олександра Петренка.
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18-річний український воротар уклав контракт з восьмиразовим чемпіоном Чехії до 2029 року. В сезоні 2025/26 Петренко буде виступати за дубль Славії.
Нагадаємо, Олександр у сезоні 2024/25 грав на правах оренди за Вікторію Кельн, а цього літа вирішив розірвати контракт з Байєром за згодою сторін. До 2022 року Петренко перебував у академії київського Динамо.
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