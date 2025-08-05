Славія Прага офіційно оголосила про підписання Олександра Петренка.

Український голкіпер розірвав контракт з Байєром – він вже обрав наступний клуб

18-річний український воротар уклав контракт з восьмиразовим чемпіоном Чехії до 2029 року. В сезоні 2025/26 Петренко буде виступати за дубль Славії.

Нагадаємо, Олександр у сезоні 2024/25 грав на правах оренди за Вікторію Кельн, а цього літа вирішив розірвати контракт з Байєром за згодою сторін. До 2022 року Петренко перебував у академії київського Динамо.

Динамо перемогло Верес у стартовому матчі в УПЛ – Ванат всьому голова, тривога перед ЛЧ і симпатична гра рівнян