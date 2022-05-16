У понеділок, 16 травня, у бою із диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Поповченко, повідомляє прес-служба Глухівської міської ради.

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Близько сьомої ранку окупанти спробували прорвати державний кордон на території Сумської області. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Разом із побратимами 44-річний Поповченко вступив у бій із диверсійною групою супротивника та отримав смертельне поранення.

Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії, мав 10-річний досвід служби у відомстві. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

До слова, Поповченко раніше був професійним футболістом. У сезоні 2000/01 провів у Другій лізі вісім матчів за сумський Фрунзенець. Згодом виступав на рівні аматорського чемпіонату ААФУ за Імпульс (Шостка) – з 2003 по 2007 рр., Спартак (Глухів) – з 2011 по 2014 рр., Велетень (Глухів) – з 2015 по 2016 рр. та Дружбу (Соснівка) у 2020 році.

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