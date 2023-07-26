"Дуже радий, що буду грати в Любіні. Я хотів щось змінити у своїй кар'єрі, і я думаю, що гра в Польщі допоможе мені розвиватися. Я хочу відплатити хорошими виступами за Заглембе лише за цю можливість.

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Дивився останній матч проти Руха, радий, що мої одноклубники впоралися і перемогли. Сподіваюся, я добре впишуся в команду і ми разом будемо радіти наступним перемогам", – зазначив Булеца в коментарі офіційному сайту Заглембе.

Нагадаємо, що Булеца приєднався на правах оренди на 1 рік. Сергій є вихованцем Динамо, але за першу команду не зіграв жодного офіційного матчу. Останні два сезони півзахисник провів у орендах за СК Дніпро-1 і Зорю. Угода Сергія з Динамо розрахована до літа 2024 року. Відповідно, на цей момент є ризик, що чемпіон світу піде безкоштовно, якщо не продовжить контракт.

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