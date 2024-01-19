– Багато чуток стосовно того, що вашим підписанням цікавляться інші клуби. З останнього – Динамо. Що ви чули? Чи були якісь реальні пропозиції?

– Достовірної інформації вам надати не можу, бо справді не знаю. Особисто до мене ніхто не звертався. Можливо, з клубом хтось звʼязувався.

Чемпіон світу з Шахтаря може стати суперником Трубіна в чемпіонаті Португалії

– У певний період вашої карʼєри до вас був інтерес з боку таких клубів, як Лаціо та Селтік. Наскільки справжній і конкретний?

– Після того, як разом зі збірною U-20 я став чемпіоном світу, обігравши у півфіналі італійців з рахунком 1:0, отримав дзвінок через агента від представника Лаціо. Відбулася зустріч у Львові. Обговорили те, яким може бути контракт. Розуміли, що треба робити все можливе, щоб домовитися про суму трансферу з ДАК 1904. Як бачите, нічого не вийшло.

У мого клубу на той момент був такий спортивний директор, який не міг назвати чітку суму за мій перехід. Кожного ранку чули нову суму. Час сплив. Я там залишився. Лаціо – топовий клуб. Там одразу сказали, що більше тижня чекати не будуть. Варіанти в них були. Купили іншого гравця, так ще й з європейським паспортом.

– І тепер, якщо забігти наперед чи просто помріяти, то у якому європейському клубі вам хотілося б спробувати свої сили? За особистими відчуттями, який чемпіонат підійшов би найбільше?

– Зараз я – гравець Кривбаса, всі мої думки пов’язані тільки з клубом рідного міста. Я хочу допомогти "червоно-білим" підняти планку досягнень та залишити своє ім’я в історії клубу. Якщо помріяти, то мені подобається АПЛ, а також Бундесліга. Тому в майбутньому хотілося б спробувати свої сили в грандах цих чемпіонатів, – заявив Бескоровайний в інтерв'ю Sport-express.

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