Булеца на старті другого тайму допоміг Заглембе відкрити рахунок у матчі 5-го туру польської Екстракляси проти Пущі.

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Сергій зіграв на випередження та був збитий захисником, але встиг віддати на нападника, який реалізував момент.

Додамо, що Булеца до цього зіграв у 3 матчах за Заглембе, проте не відзначався результативними діями. Таким чином, хавбек, права на якого належать Динамо, вперше записав до свого активу результативною дією.

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