Український чемпіон світу віддав ефектний дебютний асист у Європі – відео
20:38 - Читать на русском
Півзахисник Заглембе Сергій Булеца відзначився результативною передачею в матчі чемпіонату Польщі.
Булеца на старті другого тайму допоміг Заглембе відкрити рахунок у матчі 5-го туру польської Екстракляси проти Пущі.
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Сергій зіграв на випередження та був збитий захисником, але встиг віддати на нападника, який реалізував момент.
Додамо, що Булеца до цього зіграв у 3 матчах за Заглембе, проте не відзначався результативними діями. Таким чином, хавбек, права на якого належать Динамо, вперше записав до свого активу результативною дією.
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