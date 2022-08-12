Український чемпіон світу U-20 продовжить кар'єру за кордоном
Агентство ProStar у своєму Telegram-каналі повідомило, що Максим Чех став гравцем Сабаїла.
Захисник молодіжної збірної України натякнув, щоб бельгійський клуб викупив його у Шахтаря
Українець перейшов в азербайджанський клуб в оренду. Зазначимо, що права на гравця належать донецькому Шахтарю.
Слід додати, що Чех останні три сезони проводив у складі Маріуполя. В минулому сезоні Максим зіграв у 13 поєдинках, проте результативних дій до свого активу не записував.
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