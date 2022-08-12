Півзахисник Максим Чех спробує свої сили в азербайджанському Сабаїлі.

Агентство ProStar у своєму Telegram-каналі повідомило, що Максим Чех став гравцем Сабаїла.

Захисник молодіжної збірної України натякнув, щоб бельгійський клуб викупив його у Шахтаря

Українець перейшов в азербайджанський клуб в оренду. Зазначимо, що права на гравця належать донецькому Шахтарю.

Слід додати, що Чех останні три сезони проводив у складі Маріуполя. В минулому сезоні Максим зіграв у 13 поєдинках, проте результативних дій до свого активу не записував.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем