Півзахисник Микола Мусолітін підписав контракт з гданською Лехією, яка посідає 4 місце в чемпіонаті Польщі.

Угода з чемпіоном світу U-20 у складі збірної України розрахована до 30 червня 2023 року. У складі гданської команди Мусолітін виступатиме під 78-м номером, повідомляє офіційний сайт Лехії.

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21-річний півзахисник, який може зіграти і в обороні, вже пройшов медогляд та підписав контракт. Останнім клубом вихованця Чорноморця була латвійська Вальмієра, у складі якої він зіграв 17 поєдинків і віддав 4 гольові передачі.

Зауважимо, батько Миколи, Володимир Мусолітін, також був футболістом. Виступав за Чорноморець та провів 3 матчі у збірній України (1 гол у ворота Югославії).

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