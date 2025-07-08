"Журналіст Фуад Алекперов повідомив, що Кащук нібито незадоволений своїм ігровим часом і може покинути Карабах. З того, що я знаю, Олексій Кащук заперечує всі ці чутки.

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Взимку, як я дізнався, у нього була дуже непогана пропозиція з іспанського Вальядоліда, але, увага, оренда. У Карабаху подумали, що навіщо відпускати гравця взимку, щоб потім повертати його влітку.

Так, останній сезон у Кащука був, можливо, не ідеальний – 8+7. Хоча, напевно, і не провал. Просто ігрового часу дійсно було небагато.

Але станом на зараз ніяких передумов, ніякого підґрунтя говорити про те, що він залишає Карабах, насправді не існує", – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

До слова, Олексій Кащук є вихованцем донецького Шахтаря, якому він належав до 2024 року. Впродовж своєї кар'єри вінгер також виступав за Сабах та Маріуполь. У 2019 році Олексій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.

До слова, Вальядолід за підсумками минулого сезону вилетів з Ла Ліги до Сегунди.

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