34-річний боксер дебютував на великій європейській арені поза Батьківщиною. Суперником був Іван Менді. Українець переміг француза одноголосним рішенням суддів (117:112, 116:112, 116:112) та відібрав у нього чемпіонський пояс EBU European.

Мессі через футболку суперника викликав гнів боксера, але замість обіцяної розправи отримав вибачення

Після бою боксери поводились дуже професіонально. Берінчик зустрівся зі своїм опонентом і подарував йому особливу футболку. На ній було зображення фаната Динамо Максима "Регбіста" Яловцова, який у вересні загинув на війні проти Росії під час виконання бойового завдання в тилу ворога. Менді прийняв презент та віддав свою фірмову футболку Денису.

До слова, українець вперше за 12 місяців вийшов на ринг. Зробив він це у формі харківського спецпідрозділу ГУР "Кракен", якого так бояться російські окупанти.