37-річний арбітр після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з дружиною та трьома дітьми вирушив у Польщу. Звідти він звернувся за допомогою до Лучано Лучі й Андрія Павелка, ті допомогли йому із працевлаштуванням.

Українські форма, арбітр та мотиви: команда з МЛС організовує благодійний матч

У березні українець взяв участь у семінарі арбітрів польської Екстракляси. Тепер Кривушкін буде обслуговувати поєдинки третьої та другої польських футбольних ліг, інформує офіційний сайт УАФ.

Нещодавно українець працював на поєдинках тамтешніх нижчих ліг, а також судив благодійний матч Лехія – Шахтар, який відбувався у Гданську.

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