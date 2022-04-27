Український арбітр працевлаштувався у Польщі
Дмитро Кривушкін працюватиме у Польщі, де обслуговуватиме матчі тамтешньої першості.
37-річний арбітр після повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з дружиною та трьома дітьми вирушив у Польщу. Звідти він звернувся за допомогою до Лучано Лучі й Андрія Павелка, ті допомогли йому із працевлаштуванням.
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У березні українець взяв участь у семінарі арбітрів польської Екстракляси. Тепер Кривушкін буде обслуговувати поєдинки третьої та другої польських футбольних ліг, інформує офіційний сайт УАФ.
Нещодавно українець працював на поєдинках тамтешніх нижчих ліг, а також судив благодійний матч Лехія – Шахтар, який відбувався у Гданську.
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