Український арбітр помилково призначив пенальті у матчі Ліги Європи

Українська бригада арбітрів обслуговувала матч 5-го туру Ліги Європи, у якому португальська Віторія Гамараєш приймала бельгійський Стандард.

Головний арбітр матчу Сергій Бойко на 38-й хвилині матчу помилково призначив пенальті у ворота господарів – він побачив порушення правил у діях воротаря Віторії Дугласа. Як показують відеоповтори, бразильський голкіпер не чіпав хавбека Стандарда Самуеля Бастьєна – український рефері купився на симуляцію.

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"Гравець Стандарда проник у штрафний майданчик, прокинув м'яч і зрозумів, що не встигає зберегти його в полі. У таких ситуаціях футболісти часто хитрують і намагаються випросити пенальті – ось і цього разу була чиста симуляція, за яку треба було показати жовту картку. Але Бойко купився і зафіксував фол, якого не було", – оцінив дії українця колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек в коментарі UA-Футбол.

Призначений пенальті реалізував Максім Лестьєн, відкривши рахунок у матчі. Віторія змогла відігратися наприкінці першого тайму – гол в активі Андре Перейри.

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