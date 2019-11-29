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Український арбітр помилково призначив пенальті у матчі Ліги Європи

08:26 1680 Читать на русском
Український арбітр помилково призначив пенальті у матчі Ліги Європи
Португальський клуб зміг врятуватися у важкому матчі / Getty Images

Українська бригада арбітрів обслуговувала матч 5-го туру Ліги Європи, у якому португальська Віторія Гамараєш приймала бельгійський Стандард.

45+2’ Андре Перейра
 
Максім Лестьєн 40’
40’ Максім Лестьєн
45+2’ Андре Перейра

Головний арбітр матчу Сергій Бойко на 38-й хвилині матчу помилково призначив пенальті у ворота господарів – він побачив порушення правил у діях воротаря Віторії Дугласа. Як показують відеоповтори, бразильський голкіпер не чіпав хавбека Стандарда Самуеля Бастьєна – український рефері купився на симуляцію.

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"Гравець Стандарда проник у штрафний майданчик, прокинув м'яч і зрозумів, що не встигає зберегти його в полі. У таких ситуаціях футболісти часто хитрують і намагаються випросити пенальті – ось і цього разу була чиста симуляція, за яку треба було показати жовту картку. Але Бойко купився і зафіксував фол, якого не було", – оцінив дії українця колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек в коментарі UA-Футбол.

Призначений пенальті реалізував Максім Лестьєн, відкривши рахунок у матчі. Віторія змогла відігратися наприкінці першого тайму – гол в активі Андре Перейри.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Сергій Бойко Сергій Бойко Сергій Шебек Віторія Гімараєш - Стандард Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш
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