На поєдинку чемпіонату Європи-2024 між збірними Албанії та Іспанії відпрацює наш співвітчизник.

Головним суддею матчу Албанія – Іспанія буде швед Гленн Нюберг, а на лініях йому допомагатимуть Махмуд Бейджі та Андреас Содерквіст, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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А от четвертим арбітром призначили українця Миколу Балакіна. Цікаво, що він вже відпрацював на іншому матчі Євро-2024: Австрія – Франція.

До слова, матч Албанія – Іспанія запланований на 24 червня, початок о 22:00. "Фурія Роха" впевнено очолює квартет B з 6 очками, а Албанія разом з Хорватією мають по 1 пункту (3 та 4 місця).

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