Український арбітр отримав призначення на матч чемпіонату Польщі
На поєдинку другого за силою дивізіону сусідньої першості працюватиме наш співвітчизник.
Український рефері Дмитро Кривушкін буде обслуговувати поєдинок другої польської ліги, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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7 травня українець буде головним суддею матчу 32-го туру між Віслою (Пулави) і Гутніком (Краків).
До слова, раніше Кривушкін уже працював на поєдинках польських нижчих ліг, а також судив благодійний матч Лехія – Шахтар, який проходив у Гданську.
Нагадаємо, Кривушкін після російського вторгнення в Україну разом із дружиною та трьома дітьми виїхав до Польщі. У березні українець узяв участь у семінарі арбітрів Екстракляси.
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