На поєдинку другого за силою дивізіону сусідньої першості працюватиме наш співвітчизник.

Український рефері Дмитро Кривушкін буде обслуговувати поєдинок другої польської ліги, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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7 травня українець буде головним суддею матчу 32-го туру між Віслою (Пулави) і Гутніком (Краків).

До слова, раніше Кривушкін уже працював на поєдинках польських нижчих ліг, а також судив благодійний матч Лехія – Шахтар, який проходив у Гданську.

Нагадаємо, Кривушкін після російського вторгнення в Україну разом із дружиною та трьома дітьми виїхав до Польщі. У березні українець узяв участь у семінарі арбітрів Екстракляси.

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