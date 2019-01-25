toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Український арбітр Беккер переніс інсульт в Греції 3 місяці назад – рефері досі нетранспортабельний

19:50 331 Читать на русском
Український арбітр Беккер переніс інсульт в Греції 3 місяці назад – рефері досі нетранспортабельний
Сергій Беккер / Фото з соцмереж

Моторошна історія трапилась з українським лайнсменом Сергієм Беккером.

18 листопада 2018 року Сергій Беккер у складі української суддівської бригади отримав призначення на матч Ліги націй Греція — Естонія. За день до гри рефері не з'явився на передматчевому тренуванні, після чого його знайшли у своєму номері з ознаками інсульту.

"Хотів залишитись в УПЛ, проте політична ситуація склалась проти мене". Юрій Вакс – про вилучення Гармаша, російський паспорт та нецензурну лайку на футбольному полі

Українського арбітра одразу доставили в одну з місцевих клінік, потім перевели до реабілітаційного центру в Афінах, де він перебуває і зараз.

До оплати лікування Беккера долучились УЄФА, Федерація футболу Греції, колеги і близькі судді.

Наразі український арбітр не може бути перенаправлений на батьківщину з медичних міркувань. ФФУ взяла на себе організацію транспортування Беккера, як тільки це стане можливим.

Теги
ФФУ Арбітри
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі
    Сергій Тищенко — 16:006220 Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі
11
год
:
53
хв
Шахтар
09:55
Карабах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук