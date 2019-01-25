Український арбітр Беккер переніс інсульт в Греції 3 місяці назад – рефері досі нетранспортабельний

Моторошна історія трапилась з українським лайнсменом Сергієм Беккером.

18 листопада 2018 року Сергій Беккер у складі української суддівської бригади отримав призначення на матч Ліги націй Греція — Естонія. За день до гри рефері не з'явився на передматчевому тренуванні, після чого його знайшли у своєму номері з ознаками інсульту.

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Українського арбітра одразу доставили в одну з місцевих клінік, потім перевели до реабілітаційного центру в Афінах, де він перебуває і зараз.

До оплати лікування Беккера долучились УЄФА, Федерація футболу Греції, колеги і близькі судді.

Наразі український арбітр не може бути перенаправлений на батьківщину з медичних міркувань. ФФУ взяла на себе організацію транспортування Беккера, як тільки це стане можливим.