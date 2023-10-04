Головним арбітром найстатуснішого матчу єврокубків у четвер буде судити українець Микола Балакін, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Його асистентами будуть земляки Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр – Ярослав Козик.

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Водночас відеоасистентами буде дует із Польщі. Арбітром VAR призначено Пьотра Ласіка, а його асистентом – Томаша Квятковські. Однак родзинкою серед офіційних осіб стане голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті, який фактично саме себе призначив інспектором арбітражу.

До слова, матч другого туру групового етапу Ліги Європи Марсель – Брайтон відбудеться 5 жовтня, початок запланований о 19:45. У першому турі англійці сенсаційно програли АЕКу, а французи розписали нічию з Аяксом.

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Також слід зауважити, що для головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі це буде друга зустріч з Миколою Балакіним. Цей арбітр фіксував розгромну перемогу Шахтаря над Львовом у 2021 році, коли італієць ще очолював "гірників".