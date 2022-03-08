Ось уже другий тиждень наша країна охоплена полум'ям війни. У деяких містах – буквально. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони мужньо боронять нас від загарбників.

Росія напала на Україну: доля матчу нашої збірної у плей-офф ЧС-2022, Динамо і Шахтар втрачають зірок (LIVE)

Наші воїни не лише вправно володіють зброєю, а й демонструють приклади справжньої людяності. Зокрема, у мережі вже стало вірусним відео, на якому солдати та маленький хлопчик перепасовуються футбольним м'ячем.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнуть кровожерливі плани Путіна та його армії.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце