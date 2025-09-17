У першому турі турніру зіграють Брюгге U-19 та Монако U-19, і саме ця зустріч довірена нашій бригаді, повідомляє УЄФА.

Матч у бельгійському Руселаре, який відбудеться в четвер, 18 вересня, обслуговуватиме арбітр УАФ та нейрохірург Дмитро Кубряк. Йому допомагатимуть асистенти Дмитро Запороженко та Олександр Корнійко.

Обов’язки четвертого арбітра виконає місцевий суддя Матонга Сімоніні.

