Українські судді отримали нове призначення в єврокубках – цього разу в Лізі конференцій
13:09 - Читати іншою мовою
Поєдинок Ліги конференцій Сараєво – Університатя Крайова довірили українській бригаді арбітрів на чолі з Дмитром Панчишиним.
УЄФА призначив українську суддівську бригаду на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між боснійським Сараєво та румунською Університатею Крайова.
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Головним суддею поєдинку виступить Дмитро Панчишин. Йому асистуватимуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький. Резервним арбітром призначено Дмитра Кубряка.
Матч відбудеться у четвер, 25 липня, на стадіоні Асім Ферхатович у Сараєво.
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