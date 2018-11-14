Українські рефері будуть працювати на міжнародному турнірі у Вірменії

Арбітр із Київської області Микола Балакін та асистент арбітра із Запоріжжя Володимир Висоцький працюватимуть на товариському турнірі, що розпочався сьогодні у столиці Вірменії, Єревані.

Учасниками підготовчого товариського турніру стали юнацькі збірні віком до 19-ти років із Німеччини, Португалії, Нідерландів та Вірменії, передає прес-служба Федерації футболу України.

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Усі шість матчів відбудуться в Єревані, на двох стадіонах – Бананц, а також стадіоні академії Федерації футболу Вірменії. Турнір триватиме до 20 листопада.

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