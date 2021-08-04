Українські плавчині Савчук та Федина здобули десяту медаль Олімпіади-2020
15:03 - Читать на русском
Українки Марта Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль у фіналі Олімпійських ігор у Токіо з артистичного плавання.
Український дует показав третій результат (189.4620) та взяв бронзу токійської Олімпіади.
Беленюк завоював для України першу золоту медаль Олімпіади у Токіо
Золото здобули представниці Росії, вони набрали 195.9079 очок. Срібну медаль одержали китаянки (192.4499). Марта Федина та Анастасія Савчук принесли Україні десяту нагороду Олімпійських ігор-2020, та сьому бронзу.
Нагадаємо, українські атлети здобули у Токіо десять нагород – 1 золоту, 2 срібних та 7 бронзових.
Перша олімпійська чемпіонка з України: драматична історія Ніни Бочарової
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter