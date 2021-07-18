Деякі атлети збірної України вже прибули у Японію та встигли прикрасити свої балкони в Олімпійському селищі рідними прапорами, повідомляє НОК.

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Оздоблювати оселю національною символікою – це традиція учасників Олімпіади. Вітчизняні спортсмени вивісили національні стяги та символіку на фасаді будівлі з усіх чотирьох верхніх поверхів, які вони займають.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня. Змагання мали відбутися ще у 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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