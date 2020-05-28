Українські легіонери в Угорщині гратимуть з вболівальниками на трибунах – є суворі обмеження

Сусідній чемпіонат став першим, де глядачам дозволили бути присутніми на матчах своїх команд.

У чемпіонаті Угорщини уболівальникам дозволять повернутися на трибуни, повідомляє офіційний сайт Угорської футбольної федерації.

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Кожен клуб з 28 травня матиме право самостійно вирішувати – пускати фанів на матчі чи ні. У разі, якщо буде прийнято рішення проводити гру з глядачами, клуби повинні забезпечити дотримання дистанції між людьми – на трибунах на одну людину має припадати чотири місця. Окрім того, на всій території стадіону (до, під час і після матчу, включаючи каси, пункти входу, туалети тощо) слід дотримуватись необхідної відстань.

Нагадаємо, чемпіонат Угорщини відновився 23 травня. Після 25 турів першу сходинку впевнено посідає Ференцварош Сергія Реброва.

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