toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Українські легіонери в Угорщині гратимуть з вболівальниками на трибунах – є суворі обмеження

28 травня 23:57 77 Читать на русском
Українські легіонери в Угорщині гратимуть з вболівальниками на трибунах – є суворі обмеження
Сергій Ребров задовлений рішенням УФФ / Фото з відкритих джерел

Сусідній чемпіонат став першим, де глядачам дозволили бути присутніми на матчах своїх команд.

У чемпіонаті Угорщини уболівальникам дозволять повернутися на трибуни, повідомляє офіційний сайт Угорської футбольної федерації.

Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеєм

Кожен клуб з 28 травня матиме право самостійно вирішувати – пускати фанів на матчі чи ні. У разі, якщо буде прийнято рішення проводити гру з глядачами, клуби повинні забезпечити дотримання дистанції між людьми – на трибунах на одну людину має припадати чотири місця. Окрім того, на всій території стадіону (до, під час і після матчу, включаючи каси, пункти входу, туалети тощо) слід дотримуватись необхідної відстань.

Нагадаємо, чемпіонат Угорщини відновився 23 травня. Після 25 турів першу сходинку впевнено посідає Ференцварош Сергія Реброва.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів

blog_ava
"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубу
28 травня
4459
Теги
Світ коронавірус Легіонерський хліб Угорщина Українці за кордоном
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
47
хв
Фрайбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук