Олександр Каденко прокоментував повернення Першої ліги до попереднього формату змагань, коли 16 команд грали у два кола (30 матчів).

"Після запровадження поточного формату ми зменшили клубам час на дорогу, кількість матчів і трішки полегшили для них фінансовий тягар. Вважаю, що на той час і за тих обставин цей формат чемпіонату себе виправдав.

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Ми радились з клубами, чи готові вони повернутись до звичного формату, бо він автоматично збільшить витрати у їхніх бюджетах. Адже команді доведеться виїжджати за день до матчу, витрачатися на готель.

Зрештою, якщо при поточному поділі Першої ліги в Чемпіонській групі кожна команда проводила 26 матчів за сезон, а в Групі на вибування – 28, то, повернувшись до звичного формату, кожен клуб гарантовано зіграє 30 матчів. А це знову ж таки вищі фінансові витрати. Але більшість клубів сказали, що готові до цього", – цитує Каденка Експрес.

Нагадаємо, остаточне рішення про перехід на новий формат ПФЛ ухвалить у травні після офіційного голосування.

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