Представники УПЛ з сезону 2025/26 розпочинають свій єврокубковий шлях з кваліфікацій. Здобутки українських клубів станом на 30 липня – чотири перемоги, одна нічия та дві поразки.

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Таким чином українці увійшли у топ-10 рейтингу за найвищим відсотком набраних очок у ранніх матчах з показником у 64%. Такий же відсоток мають Сербія, Білорусь та Македонія. Лідером є Польща (93%). Польські клуби здобули шість перемог і лише раз зіграли внічию. У топ-3 також перебувають Австрія (88%) та Швеція (78%).

До слова, сьогодні, 31 липня, Полісся та Олександрія зіграють свої зустрічі у кваліфікації Ліги конференцій, а Шахтар проведе матч-відповідь проти Бешикташа в Лізі Європи.

Шахтар – Бешикташ: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи