Вітчизняним командам потрібно вирішувати проблему працевлаштування легіонерів, які в Україні грати не можуть.

УАФ розглядає можливість оренд усіх іноземних футболістів до клубів за межами України, інформує Prosport.ro.

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Після вторгнення Росії усі українські футбольні ліги були негайно призупинені. Вітчизняні гравці не можуть покинути кордони України через закон про мобілізіцію, тому футбол зараз їх не надто хвилює. Доводиться шукати рішення для легіонерів, які стали "сторонніми" жертвами війни і не хочуть марнувати частину своєї кар'єри.

Нагадаємо, українська Прем'єр-ліга повинна була відновитися за день до підлого нападу Путіна на наші території (ранок 24 лютого).

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