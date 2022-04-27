"Наскільки мені відомо, постійно ведеться пошук рішення, щоб українські клуби могли грати у Європі. Українська асоціація та УЄФА ведуть постійні переговори. Наразі є ідея дозволити українцям пряме потрапляння до груп єврокубків!

Як взагалі грати відбіркові матчі, якщо ця війна продовжуватиметься, хто приїде до зони бойових дій, як це все організувати!? Безумовно, мир є необхідною умовою будь-якого повернення до змагань. Подивимося, чи можливо таке зробити.

УЄФА розпочав продаж квитків на фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи – за єврокубки борються троє гравців збірної України

Це було б великим винятком, але такою поступкою УЄФА певною мірою допоміг би українському футболу. Клуби, які грають у групах, могли б допомогти іншим клубам якось пережити цей складний період. З огляду на це офіційне завершення сезону, якщо все заспокоїться, ми обов'язково зіграємо у Європі. Для мене це ще один спортивний мотив", – заявив Йовічевіч у коментарі Sportske novosti.

Нагадаємо, після 18-ти турів і вимушеного завершення сезону топ-5 турнірної таблиці УПЛ виглядає наступним чином: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять у Лігу чемпіонів, третя – у Лігу Європи, четверта і п'ята – у Лігу конференцій.

Срна і Шахтар: чому легенда "гірників" не впорався з особливою місією і що буде далі