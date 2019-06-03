toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Україна – Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем

16:33 592 Читать на русском
Україна – Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем
Фани збірної України / Фото УАФ

Перед матчем Україна – Сербія вболівальники нашої збірної організують масову ходу вулицями Львова.

 

Українські ультрас у своєму інстаграмі оголосили про спільний марш з хорватськими фанатами в день матчу, 7 червня.

Степаненко: Сербія – це принциповий суперник для збірної України

Прихильники "синьо-жовтих" пройдуться вулицями Львова разом з балканськими гостями. Маршрут розпочнеться біля пам'ятника Данилові Галицькому, що в центрі міста. Хорвати – історичні вороги Сербії, між ультрас цих збірних часто зав'язувались жорстокі сутички.

Голкіпер Сербії Дмітровіч: Спочатку ми збираємося перемогти в Україні

Нагадаємо, матч між сербами і українцями відбудеться на Арені Львів, яка вміщує 34 915 глядачів.

blog_ava
Ібрагімовіч забив неймовірний гол бісіклетою у матчі МЛС – 11-й гол шведа за 12 поєдинків
09:26
4744
Теги
Збірна України футбольні фанати Україна - Сербія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
4
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук