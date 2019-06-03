Україна – Сербія: українські і хорватські фанати проведуть спільний марш перед матчем

Перед матчем Україна – Сербія вболівальники нашої збірної організують масову ходу вулицями Львова.

Українські ультрас у своєму інстаграмі оголосили про спільний марш з хорватськими фанатами в день матчу, 7 червня.

Степаненко: Сербія – це принциповий суперник для збірної України

Прихильники "синьо-жовтих" пройдуться вулицями Львова разом з балканськими гостями. Маршрут розпочнеться біля пам'ятника Данилові Галицькому, що в центрі міста. Хорвати – історичні вороги Сербії, між ультрас цих збірних часто зав'язувались жорстокі сутички.

Голкіпер Сербії Дмітровіч: Спочатку ми збираємося перемогти в Україні

Нагадаємо, матч між сербами і українцями відбудеться на Арені Львів, яка вміщує 34 915 глядачів.