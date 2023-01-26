Так, наприклад Зінченко, який раніше завжди розмовляв російською, у 2016 році підписав контракт з англійським Манчестер Сіті. Тоді йому довелося заговорити англійською.

"А мені необхідно – без цього я би не зміг бути в цій команді і грати ту роль, яку граю зараз. Мова – найбільша перешкода для українських футболістів. Коли володієш мовою, то можеш поговорити з партнерами по команді, пожартувати з ними. Це підносить твій настрій. Коли не можеш зв’язати два слова, постійно сидиш у собі чи в телефоні, опускаєш голову і робиш вигляд, що розумієш, а насправді не розумієш нікого, то це важко. Тим більше, коли перебуваєш один без сім’ї", – сказав Олександр.

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Українець був активний в цьому плані, йому доводилось в Британії вивчати англійську. Пізніше Зіна жартував, що за три роки кар’єри в Манчестер Сіті його собаки почали розмовляти місцевою мовою.

"Припустимо, я розмовляю англійською, але людина не відразу зрозуміє. У них свій акцент, сленг, більш футбольний, дворовий. Звичайно, коли перебуваєш з ними четвертий рік, звикаєш до цього, так само спілкуєшся з іншими людьми", – сказав Зінченко.

З часом Олександр Зінченко досяг повного порозуміння з партнерами на полі, тренером та англійською пресою. Лізти за словом у кишеню йому не доводиться.

Але це ще не все. Український захисник Евертона Віталій Миколенко також робить успіхи у вивченні англійської мови. Фабіан Делф не без гумору порівнював англійську двох українців. За словами англійця, Віталій володіє мовою набагато краще, ніж гравець, який був улюбленцем Гвардіоли.

Колишній головний тренер Евертона Рафаель Бенітес розповідав про Миколенка: "Я дійсно був вражений, адже ми думали, що він не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Він дуже захоплений вивченням".

Не відстає і Михайло Мудрик, який перейшов нещодавно в Челсі. Українець уже встиг здивувати рівнем знання англійської мови. Його новий клуб опублікував у соціальних мережах ролик, у якому Михайло англійською відповідає на питання.

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Якщо придивитись, то українські футболісти пишуть пости в Instagram, дають післяматчеві інтерв’ю англійською мовою. Дійсно, не так все і погано.

Віра Бойчук, спеціально для Футбол 24