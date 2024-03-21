ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА - УКРАЇНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ Українські фанати нагадали про війну в Україні під час гри проти Боснії – дісталось і ООН 22:40 - Посилання скопійовано в Автор: Микита Ковальчук в Читайте найцікавіші новини футболу у Telegram Євро-2024 (Відбір) Микита Ковальчук показати приховати Коментарі Вам може бути цікавим: Грузія переграла Люксембург і наблизилася до Євро-2024 – гол Жерсона драматично скасували, Цітаішвілі вийшов на кінцівку 20:57 2925 Україна впевнено здолала Північну Македонію в еліт-раунді відбору Євро U-19 – дебют Шевченка під зірковим номером батька 20 березня 17:02 16040 Боснія і Герцеговина – Україна: Федецький застеріг підопічних Реброва щодо можливих провокацій 21:20 567 Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter