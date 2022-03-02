Португальські клуби провели акцію на підтримку України, яка потерпає від вторгнення російської армії.

Клуб, який вибив Юрія Вернидуба з його Шерифом із Ліги Європи, долучився до підтримки України. Футболістів Браги та Санта-Клари на очний матч у 24-му турі вивели українські діти.

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"Брага пишається тим, що є багатонаціональним домом. 23 українських дитини супроводжували гравців під час виходу на поле перед календарним поєдинком чемпіонату", – інформує прес-служба.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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