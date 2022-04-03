Українські діти отримали можливість безкоштовно грати і тренуватися в клубі Ередивізі
21:14 - Читать на русском
Утрехт приєднався до акції підтримки українських біженців.
Екс-хавбек збірної України Євген Левченко розповів про благодійні ініціативи нідерландського клубу.
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"Клуб Веслі Снейдера вирішив допомогти не словом, а ділом. Зібрали гроші, і, крім того, усі українські діти в Утрехті можуть тренуватися та грати безкоштовно", – написав Левченко під фотографією зі Снейдером.
Додамо, що зараз Утрехт йде на сьомй сходинці Ередивізі і претендує на зону єврокубків.
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