Українські чи російські футболісти – хто сильніший, або Чи має рацію екс-тренер Реала та Челсі
19:37 - Читать на русском
Гус Хіддінк вирішив нагадати про себе резонансною заявою, яка не зовсім відповідає дійсності.
Іменитий нідерландець заявив, що "російські футболісти однозначно сильніші за українських". Хіддінку вже 76, і свого часу він працював у державі-терористі, тому його думку важко назвати об'єктивною. Втім, "Футбол 24" все ж спробував порівняти футболістів з України та Росії.
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