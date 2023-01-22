Гус Хіддінк вирішив нагадати про себе резонансною заявою, яка не зовсім відповідає дійсності.

Іменитий нідерландець заявив, що "російські футболісти однозначно сильніші за українських". Хіддінку вже 76, і свого часу він працював у державі-терористі, тому його думку важко назвати об'єктивною. Втім, "Футбол 24" все ж спробував порівняти футболістів з України та Росії.

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