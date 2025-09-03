Півзахисник збірної Норвегії Матіас Норманн, який втік з Росії, вимагав захистити його від дронів.

Матіас Норманн втік з московського Динамо у 2023 році, переїхавши в Аль-Раед. Клуб з Росії вважав перехід незаконним, адвокати намагалися довести правоту норвежця.

За інформацією російський ЗМІ, представники саудівського клубу пред'явили представникам московського клубу за те, що ті не видали гравцеві "захист" від українських безпілотників, коли пропонували переїхати з Москва-Сіті в інший район міста (звучало буквально: "helmet").

Крім цього, їхні юристи заявили, що нібито в Москві по вулицях їздять танки та є блокпости, а гравців Динамо забирають на фронт. "І взагалі – раз у столиці Росії немає бойових дій, то чому всі росіяни тікають до нас в Європу?" (автор фрази – португалець).

До слова, Норманн влітку цього року перейшов до катарського Аль-Сайлія.

