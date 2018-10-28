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Українські арбітри помиляються на користь Динамо вдвічі частіше, ніж на користь Шахтаря, – ЗМІ

24 жовтня 11:52 736 Читать на русском
Українські арбітри помиляються на користь Динамо вдвічі частіше, ніж на користь Шахтаря, – ЗМІ
Українські арбітри помиляються на користь Динамо вдвічі частіше, ніж на користь Шахтаря

Ведучі програми "ТаТоТаке" порахували кількість помилок арбітрів на користь Шахтаря та Динамо.

Цікаву статистику озвучили ведучі програми "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк та Сергій Болотніков. Вони порахували кількість грубих помилок арбітрів у матчах за участі київського та донецького клубів.

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Виявилось, що рефері помилялись на користь Динамо або суперників Шахтаря – 10 разів у цьому сезоні, а помилок на користь "гірників" або суперників столичного клубу – 5.

Нагадаємо, Шахтар вчора програв Манчестер Сіті з рахунком 3:0 в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Натомість Динамо свій матч проти Ренна у Лізі Європи зіграє завтра. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22 годині.

Нагадаємо, очний матч між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
5
дн
:
17
год
:
44
хв
Динамо
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