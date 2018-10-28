Українські арбітри помиляються на користь Динамо вдвічі частіше, ніж на користь Шахтаря, – ЗМІ

Ведучі програми "ТаТоТаке" порахували кількість помилок арбітрів на користь Шахтаря та Динамо.
Цікаву статистику озвучили ведучі програми "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк та Сергій Болотніков. Вони порахували кількість грубих помилок арбітрів у матчах за участі київського та донецького клубів.
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Виявилось, що рефері помилялись на користь Динамо або суперників Шахтаря – 10 разів у цьому сезоні, а помилок на користь "гірників" або суперників столичного клубу – 5.
Нагадаємо, Шахтар вчора програв Манчестер Сіті з рахунком 3:0 в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Натомість Динамо свій матч проти Ренна у Лізі Європи зіграє завтра. Стартовий свисток у матчі пролунає о 22 годині.
Нагадаємо, очний матч між Шахтарем та Динамо відбудеться 3 листопада у Харкові. Час початку гри – 17:00.
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