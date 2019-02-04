Українські арбітри почали ознайомлюватись з системою VAR

Вітчизняні рефері прибули на традиційний збір у Туреччині.

Окрім щоденних занять з фізпідготовки, арбітри матимуть теоретичну частину, під час якої інструктори Комітету арбітрів ФФУ здійснюватимуть аналіз арбітражу матчів та ознайомлюватимуть учасників зборів із системою VAR.

У Мексиці арбітр впродовж 8 хвилин за допомогою VAR не міг визначити, чи перетнув м'яч лінію воріт

Крім того, рефері матимуть можливість відшліфовувати свої навички в товариських поєдинках, аби отримати практику та поступово ввійти в сезон, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Український арбітр Беккер переніс інсульт в Греції 3 місяці тому – рефері досі нетранспортабельний

Нагадаємо, раніше голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі розповів, що на зборі в Туреччині арбітри будуть готуватися до впровадження VAR в українському футболі.