Судді з УПЛ працюватимуть на матчах кваліфікаційного раунду Євро-2025 серед юнаків до 19 років.

Як інформує офіційний сайт УЄФА, Віктор Копієвський, Віталій Скобля, Олексій Деревінський та Олексій Миронов в листопаді обслуговуватимуть кілька матчів.

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У групі 3, матчі якої відбуватимуться в Болгарії, Віктор Копієвський працюватиме головним арбітром, а Віталій Скобля – одним із його помічників на поєдинках Англія (U-19) – Литва (U-19) (13 листопада) та Англія (U-19) – Болгарія (U-19) (16 листопада). А на грі Литва (U-19) – Болгарія (U-19) (19 листопада) Скобля виконуватиме обов'язки одного з лайнсменів, а Копієвський – четвертого арбітра.

У групі 11, матчі якої проходитимуть в Албанії, Олексій Деревінський працюватиме головним арбітром, а Олексій Миронов – одним із його помічників на поєдинках Ізраїль (U-19) – Албанія (U-19) (13 листопада) та Данія (U-19) – Ізраїль (U-19) (19 листопада). А на грі Данія (U-19) – Албанія (U-19) (16 листопада) Миронов виконуватиме обов'язки одного з лайнсменів, а Деревінський – четвертого арбітра.

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