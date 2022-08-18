Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між Андерлехтом та Янг Бойз відбудеться за участі українських арбітрів.

Матч Ліги конференцій між Андерлехтом та Янг Бойз розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Бойком, повідомляє УАФ у своєму Facebook.

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На лініях йому асистуватимуть Олександр Корнійко та Олександр Жуков, а обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Відзначимо, що поєдинок Андерлехт – Янг Бойз відбудеться в Брюселі 25 серпня, початок о 21:00. Перший поєдинок відбудеться вже сьогодні, 18 серпня, стартовий свисток прозвучить о 20:00.

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