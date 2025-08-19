Українська суддівська бригада отримала призначення на матч плей-офф Ліги конференцій УЄФА 2025/2026.

У поєдинку, який відбудеться 21 серпня в Тронгеймі між командами з Норвегії та Німеччини, головним арбітром буде Олексій Деревінський, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Йому на лініях допомагатимуть Семен Шлончак та Олексій Миронов, а функції четвертого судді виконає Клим Заброда. За роботу системи ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Микола Балакін.

