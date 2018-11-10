Українські арбітри отримали призначення на матч плей-офф ЧС-2019 серед жінок

На матчі-відповіді плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу серед жінок Панама – Аргентина працюватимуть два українські арбітри.

Головним арбітром гри, яка відбудеться 13 листопада в Панамі на стадіоні Роммель Фернандес, призначено Катерину Монзуль.

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Одним із її помічників на лінії буде Марина Стрілецька. Другий асистент – англійка Сіан Массаі. Четвертий рефері – швейцарка Естер Стаублі. Суддівський спостерігач – шведка Інгрід Йонссон, пише офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, нещодавно вперше матч чемпіонату України обслуговувала повністю жіноча бригада арбтірів.

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