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Українські арбітри отримали призначення на матч плей-офф ЧС-2019 серед жінок

12:24 91 Читать на русском
Українські арбітри отримали призначення на матч плей-офф ЧС-2019 серед жінок
Катерина Монзуль / Футбол 24

На матчі-відповіді плей-офф за вихід до фінальної частини чемпіонату світу серед жінок Панама – Аргентина працюватимуть два українські арбітри.

Головним арбітром гри, яка відбудеться 13 листопада в Панамі на стадіоні Роммель Фернандес, призначено Катерину Монзуль.

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Одним із її помічників на лінії буде Марина Стрілецька. Другий асистент – англійка Сіан Массаі. Четвертий рефері – швейцарка Естер Стаублі. Суддівський спостерігач – шведка Інгрід Йонссон, пише офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, нещодавно вперше матч чемпіонату України обслуговувала повністю жіноча бригада арбтірів.

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Теги
Світ Катерина Монзуль Арбітри Жіночий футбол Марина Стрілецька
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