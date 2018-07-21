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Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи

22 липня 06:30 3 Читать на русском
Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи
Євген Арановський / Фото Валерій Мякотенко

Одразу дві бригади українських арбітрів призначені обслуговувати матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи.

УЄФА визначився зі списком рефері на перші матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи.

У списку фігурують 2 бригади українських арбітрів, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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ДАК 1904 (Дунайська Стреда, Словаччина) – Динамо (Мінськ, Білорусь)

Головний арбітр: Сергій Бойко

Асистенти арбітра: Ігор Альохін, Володимир Володін

4-й арбітр: Ярослав Козик

Б-36 (Торсхавн, Фарерські острови) – Бешикташ (Туреччина)

Головний арбітр: Євген Арановський

Асистенти арбітра: Сергій Беккер і Семен Шлончак

4-й арбітр: Віталій Романов

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Теги
Б-36 Торсгавн Б-36 Торсгавн Ліга Європи Євген Арановський Сергій Бойко ДАК 1904 Бешикташ Бешикташ Динамо Мінськ Динамо Мінськ
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