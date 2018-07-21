Українські арбітри обслуговуватимуть матчі Ліги Європи

Одразу дві бригади українських арбітрів призначені обслуговувати матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи.
УЄФА визначився зі списком рефері на перші матчі другого відбіркового раунду Ліги Європи.
У списку фігурують 2 бригади українських арбітрів, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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ДАК 1904 (Дунайська Стреда, Словаччина) – Динамо (Мінськ, Білорусь)
Головний арбітр: Сергій Бойко
Асистенти арбітра: Ігор Альохін, Володимир Володін
4-й арбітр: Ярослав Козик
Б-36 (Торсхавн, Фарерські острови) – Бешикташ (Туреччина)
Головний арбітр: Євген Арановський
Асистенти арбітра: Сергій Беккер і Семен Шлончак
4-й арбітр: Віталій Романов
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