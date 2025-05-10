У рамках 35-го туру суперліги Трабзонспор програв Галатасараю (0:2). Рахунок та огляд матчу доступні на "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 35-й тур

Трабзонспор – Галатасарай – 0:2

Голи: Бардакчі, 66, Мората, 84

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У стартовому складі Трабзонспора з українців з'явився лише Арсеній Батагов. Сікан вийшов на 20-й хвилині, а Зубкова вболівальники побачили в другому таймі.

Майже відразу після виходу Олександра Галатасарай відкрив рахунок – відзначився Бардакчі. Наприкінці матчу команда з Станбула поставила крапку, коли Альваро Мората забив другий гол.

Галатасараю залишилось всього одне очко до здобуття чемпіонства. Трабзонспор наразі перебуває на 8-му місці з 46 балами.

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