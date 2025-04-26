Лехія здолала П'яст у матчі 30-го туру Екстракляси (3:1). Рахунок та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Екстракляса, 30-й тур

Лехія – П'яст Глівіце – 3:1

Голи: Бобчек, 8, В'юнник, 44, Царенко, 82 – Гук, 54

Команда українців знову програла в Європі та залишилась у зоні вильоту – екс-форвард Динамо не реалізував пенальті

Лехії конче потрібна була перемога, адже команда перебувала в зоні вильоту Екстракляси. На сьогоднішній матч Іван Желізко, Максим Хлань і Богдан В'юнник вийшли у стартовому складі, Антон Царенко залишився у запасі, а Богдан Сарнавський не потрапив до заявки.

Вже на старті поєдинку Лехія відкрила рахунок. Наприкінці першого тайму Богдан В'юнник відзначився голом, але взяття воріт скасували через офсайд. Утім, перед свистком на перерву український форвард таки подвоїв перевагу своєї команди – після передачі Максима Хланя.

Шоу українців на цьому не завершилося. На 78-й хвилині на полі з’явився Царенко і менш ніж за п’ять хвилин також відзначився голом.

Завдяки зусиллям наших хлопців Лехія перемогла з рахунком 3:1 і вибралася з зони вильоту.

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